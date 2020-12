Il concerto... online

Oltre 5000 'presenze' online per il grande concerto promosso dal 'Coro e Orchestra Amadeus' che si è svolto sabato 19 dicembre presso il Santuario di Santa Maria in piazza a Busto Arsizio.

Tempo di Natale ma anche tempo di Covid19 e anche la tradizione deve fare i conti con la pandemia. Così è stato per il tradizionale Concerto di Natale 2020 del Coro e Orchestra Amadeus che si è svolto sabato 19 dicembre presso il Santuario di Santa Maria in piazza a Busto Arsizio senza presenza di pubblico. Una rappresentanza di una quarantina di elementi del coro e dell’orchestra che normalmente conta oltre cento elementi, ovvero le sezioni degli archi dell’orchestra giovanile e del coro a 8 voci, oltre ad Enrico Raimondi all’organo e Pierangelo Prandoni al flauto, diretti dal maestro Marco Raimondi. Il programma ha visto l’esecuzione di brani natalizi nel solco della tradizione, con melodie popolari quali Adeste Fideles, Stille Nacht, Les anges dans nos campagnes, The first Nowell a cui si sono aggiunti alcuni classici di sempre, dall’aria dalla terza suite per orchestra BWV1068 di Johann Sebastian Bach alla pastorale del concerto op.6 n. 8 di Arcangelo Corelli. Un concerto simbolico, con gli esecutori distanziati e muniti di doppia mascherina ed il resto della chiesa completamente deserta, se non per lo staff tecnico di Amadeus che si è occupato della ripresa audio e video, trasmessa in diretta streaming. Il riscontro è stato davvero grande: oltre 5000 spettatori collegati ed entusiasti, come emerso dai numerosi commenti raccolti nelle chat che hanno accompagnato l’evento.

Grande soddisfazione ovviamente da parte dall’Assessore ai Grandi Eventi Paola Magugliani, promotrice dell’iniziativa, e del Sindaco Emanuele Antonelli che ha introdotto il Concerto con il consueto commento in occasione del Natale. Il Sindaco ha sottolineato la difficoltà del momento, spronando tutti a nutrire speranza per il futuro e dedicando il Concerto a tutti coloro che soffrono, anche a causa dei questa pandemia e in particolare al collega Stefano Bellaria, sindaco di Somma Lombardo, ricoverato proprio in questi giorni in gravi condizioni.

