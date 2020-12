Finti addetti dell'acqua

Alcune segnalazioni sono arrivate da Vanzaghello. Falsi impiegati dell'azienda dell'acqua, con la scusa di problemi alle condutture, hanno cercato di raggiri i cittadini.

Il copione, alla fine, è quello, purtroppo, già visto e rivisto in tante altre occasioni. Si presentano come addetti dell'acqua e, con la scusa di alcuni problemi alle condutture, riescono a farsi aprire la porta di casa, per poi allontanarsi con soldi in contanti e oggetti di valore. "Attenti alla truffa": il messaggio arriva da Vanzaghello dove, nei giorni scorsi, sono stati segnalati, appunto, alcuni tentativi di raggiri. "Raccomandiamo alla cittadinanza - scrivono dal Comune - di non far entrare nella propria abitazioni sconosciuti o persone senza un tesserino di riconoscimento, sebbene in abiti che possano risultare simili a quelli di operatori dell'azienda dell'acqua o di qualsiasi altre realtà. In caso di necessità allertate subito i Carabinieri o la Polizia Locale (0331/308931)".

