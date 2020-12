Presepi in... foto

Foto, veri e propri capolavori. Scelti i primi tre classificati del concorso rivolto agli alunni della scuola Primaria di Turbigo. Per tutti i partecipanti, poi, un attestato.

Foto, veri e propri capolavori. Scelti i primi tre classificati del concorso rivolto agli alunni della scuola Primaria di Turbigo. A salire sul gradino più alto del podio, allora, ecco Samuele Menezes, seguito da Filippo Conversano e, infine, terzo Francesco Zardoni. “La scelta – ha commentato il sindaco Christian Garavaglia – non è stata facile. Abbiamo dovuto confrontarci con realizzazioni molto originali e creative, tanto che assieme al presidente della Pro Loco, Diana Bonali, vorremmo proporre alle famiglie di conservare le opere dei bambini, così da poterle esporre il prossimo Natale alla Mostra Presepi. Ringrazio tutti i bimbi per aver partecipato e le loro famiglie per il supporto all’iniziativa”. I premi (buoni spesa da utilizzare nei negozi di Turbigo che hanno aderito) saranno consegnati direttamente agli alunni lunedì 21 dicembre, in occasione della visita del sindaco alle scuole. A tutti i partecipanti sarà, comunque, donato un attestato di partecipazione.

