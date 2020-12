Giovani registi e attori per un giorno, o meglio per Natale. Il concorso 'Uno spot per Natale' con i ragazzi della scuola Secondaria di Turbigo. Scelti il primo e il secondo classificato.

Giovani regista e attori per un giorno, o meglio per Natale. Già, perché proprio un video (con musica, danza e parole) è stato quello che si chiedeva ai ragazzi della scuola Secondaria di Turbigo per il concorso 'Uno spot per Natale'; un modo certamente originale di esprimere messaggi di speranza, pace e gioia in un anno difficile come quello che abbiamo e stiamo affrontando. E, dopo, le varie creazioni, ecco anche i vincitori, scelti dall'apposita giuria. Più nello specifico, ad aggiudicarsi il primo posto è stato Riccardo Nobili, seguito da Arianna Tanzini. Per loro, come premio, buoni spesa da utilizzare nei negozi del paese che hanno aderito all'iniziativa.

