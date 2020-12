Tamponi gratis in oratorio

Covid-19: tamponi rapidi gratuiti in oratorio a Castano Primo. Il servizio è promosso dalla 'Fondazione Aurea' con la Comunità Pastorale Santo Crocifisso.

Covid-19: tamponi rapidi gratuiti in oratorio a Castano Primo. Un ulteriore e importante tassello per far fronte e contrastare il già difficile periodo di emergenza. Il servizio, allora, promosso dalla 'Fondazione Aurea' e dalla Comunità Pastorale Santo Crocifisso, con la collaborazione del dottor Franco Gaiara (medico di base proprio in città), prenderà il via il prossimo 23 dicembre e si svolgerà presso il salone dell'oratorio in via Sant'Antonio (ingresso in auto). La prenotazione è obbligatoria, contattando il numero 320/0165830 oppure scrivendo all'indirizzo mail info [at] fondazioneaurea [dot] it. Sarà possibile, infine, lasciare un'offerta.

