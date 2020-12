700 scatole per i bisognosi

Sono state più di 700 le scatole natalizie per i più bisognosi donate dai cittadini di Busto Garolfo che hanno aderito all'iniziativa lanciata dall'associazione Busto.com.

Quando ha saputo i numeri che l'iniziativa è stata capace di muovere ha sfoderato un sorriso di soddisfazione. Quello di chi ha avuto la consapevolezza di poter contare su una comunità solidale in un momento di grande difficoltà come l'attuale. Il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi è il ritratto della felicità nel commentare l'arrivo di più di 700 scatole natalizie per i più bisognosi donate dai cittadini che hanno aderito all'iniziativa lanciata dall'associazione Busto.com. Nel ringraziare per il sostegno anche la collega di giunta Patrizia Campetti, il primo cittadino bustese ha parlato di "Una montagna di solidarietà che conferma ancora una volta che Busto Garolfo ha un cuore grande e che è capace di mobilitarsi ogni volta che viene lanciato un appello, dimostrando attenzione e disponibilità a sostegno della propria comunità". Insomma, vi è una Busto che ama ed è amata. E i ringraziamenti del sindaco hanno mille ramificazioni. "Grazie di cuore all'associazione Busto.com - spiega Biondi - che ha coordinato la raccolta, ai commercianti che si sono resi disponibili a ospitare le scatole presso i propri punti vendita, ai servizi sociali, all'assessore Campetti e a tutti i concittadini che hanno donato con il cuore". Biondi vede in tutto ciò "Gesti semplici che rafforzano il senso di appartenenza a una collettività e che scaldano il cuore a tutti".

