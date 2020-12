49 positivi su 55 ospiti

Rsa di Inveruno: ben 49 ospiti su 55 sono positivi a cui si aggiungono 4 operatori assistenziali, 3 operatori sanitari, 2 operatori amministrativi.

Situazione delicata alla 'Casa di Riposo Azzalin' di Inveruno. "Su 55 ospiti 49 sono risultati essere positivi - ha spiegato il sindaco Sara Bettinelli - Sono risultati positivi altresì 4 operatori assistenziali, 3 operatori sanitari, 2 operatori amministrativi.

La Cooperativa ha provveduto ad attivare la sostituzione di parte del personale assente per malattia. Al fine di garantire la miglior assistenza in questo particolare momento si è attivato altresì un monitoraggio clinico specifico per tutti i residenti, anche avvalendosi della consulenza e collaborazione di realtà mediche specializzate.

Sono state attivate tutte le misure previste dai protocolli specifici.

Le comunicazioni e gli aggiornamenti tra Ente Comunale e Cooperativa sono quotidiani e la collaborazione è costante".

