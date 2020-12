Guardia giurata si ferisce con la pistola

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l’incidente capitato ad una guardia giurata a Magenta, nella notte tra giovedì e venerdì. L’uomo si è ferito accidentalmente alla testa mentre sistemava la pistola d’ordinanza ed è finito al pronto soccorso.

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l’incidente capitato ad una guardia giurata a Magenta, nella notte tra giovedì e venerdì. L’uomo si è ferito accidentalmente alla testa mentre sistemava la pistola d’ordinanza ed è finito al pronto soccorso dell’ospedale 'Fornaroli', per poi essere trasferito a Legnano. Il proiettile lo avrebbe ferito solo di striscio in regione parietale. Ad indagare sull’accaduto sono i carabinieri. Si tratterebbe, dai primi accertamenti, di un colpo partito mentre l’uomo stava salendo sull’auto di servizio per cominciare il turno di lavoro.

