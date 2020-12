Bilancio Regione: anche la ciclabile Magenta-Corbetta

C’è anche la ciclabile Magenta-Corbetta tra gli interventi di sviluppo approvati e finanziati nella manovra di Bilancio per il triennio 2021/2023.

C’è anche il territorio dell’Ovest milanese fra gli interventi di sviluppo approvati e finanziati nella manovra di Bilancio per il triennio 2021/2023. “E’ un altro chiaro segnale – dice Luca Del Gobbo, consigliere regionale di Noi con l’Italia – che dimostra come questa maggioranza voglia investire sulla crescita dei singoli territori, che si traduce in nuova capacità di attrazione e in benessere per chi vi abita”. Del Gobbo è autore di un ordine del giorno approvato dall’assemblea grazie al quale arriveranno nuove risorse per la città di Magenta. “Abbiamo impegnato la giunta regionale a investire nel 2021 ben 346mila euro per realizzare una pista ciclabile che collegherà Magenta e Corbetta, un’opera richiesta da un apposito comitato formato da liberi cittadini, sollecitata dai consiglieri di Noi con l’Italia in comune, Cristiano Del Gobbo e Massimo Peri, e inserita dal sindaco Chiara Calati nel Piano triennale degli investimenti della città. Insomma, la volontà istituzionale e dal basso c’era tutta, mancava l’ultimo, essenziale elemento: le risorse per dare gambe all’operazione ”. Anche il Comitato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta, esprime la propria soddisfazione a proposito: “Finalmente – si legge in una nota firmata dal presidente Francesco Cerati – ci sono le condizioni perché il progetto da noi tanto sostenuto e sollecitato, possa essere realizzato. Ringraziamo chi in Regione Lombardia ha creduto e sostenuto questo progetto. Auspichiamo ora che l'amministrazione di Magenta avvii al più presto la fase realizzativa, per non perdere quest'opportunità e le relative risorse, in modo da fornire un concreto aiuto per la ripresa sociale nel 2021 a studenti, famiglie ed anziani delle nostre due città”. L’intervento sarà possibile, spiega Del Gobbo, grazie al “Fondo per la ripresa economica” istituito con la legge regionale numero 9 approvata nel maggio scorso: “Una normativa che ha reso possibile misure di investimento straordinarie con cui rimettere in moto l’economia lombarda colpita delle restrizioni anti-Covid”. I primi a beneficiarne sono stati e saranno gli enti locali, destinatari di risorse con cui avviare opere pubbliche immediatamente cantierabili. Per l’esponente di Noi con l’Italia, “Regione Lombardia continua a lavorare in un’ottica di collaborazione istituzionale, efficacia e rapidità, senza i quali la nostra economia resterebbe al palo”.

