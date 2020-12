Anche il Circolo di Turbigo e Nosate ha aderito all'iniziativa 'Solidarietà in Circolo', promossa dal Partito Democratico. Raccolta di beni alimentari e per l'igiene.

Anche il Circolo di Turbigo e Nosate ha aderito all'iniziativa 'Solidarietà in Circolo', promossa dal Partito Democratico. "Stiamo raccogliendo tra gli iscritti e i simpatizzanti beni alimentari o per l'igiene (tra quelli indicati nell'elenco della locandina) fino a sabato 19 dicembre, per poi consegnarli alla Caritas/Parrocchia di Turbigo che li distribuirà alle persone che ne hanno bisogno - scrivono dal gruppo - Chi volesse contribuire donando uno o più beni, può contattare in privato Simone Meazza o scrivere all'indirizzo mail info [dot] pdturbigo [at] libero [dot] it per concordare le modalità della consegna. Un piccolo gesto per onorare il vero significato del Natale".

