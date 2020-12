Nosate: Vigili, ora, con Castano

La scadenza è fissata per il prossimo 31 dicembre, ma, stavolta, non ci sarà alcun rinnovo. Si interrompe la convenzione tra Nosate e Turbigo per la Polizia locale.

La scadenza è fissata per il prossimo 31 dicembre, ma, stavolta, non ci sarà alcun rinnovo. Si interrompe, insomma, proprio in questo 2020 la collaborazione tra il Comune di Nosate e quello di Turbigo per quanto concerne il servizio di Polizia locale. Il piccolo paese del nostro territorio, infatti, dopo anni e anni di convenzione, ha deciso di fermarsi qui e di stipulare un nuovo accordo con i Vigili urbani di Castano Primo. "Sarà effettivo, dunque - spiega il sindaco nosatese, Roberto Cattaneo - dal 1° gennaio, mentre nel prossimo consiglio comunale porteremo, appunto, lo scioglimento della collaborazione con Turbigo. L'accordo con Castano prevede sia il discorso legato alla Polizia locale, sia per la Protezione Civile. E, intanto, stiamo lavorando per prendere un nuovo agente, in sostituzione di Daniele Zanzottera, andato in pensione durante la scorsa estate".

