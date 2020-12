Un dono per i più bisognosi

La Parrocchia di San Paolo di Legnano invita la comunità ad aprire il cuore e mettere mano al portafoglio per acquistare un dono speciale per i nuclei in difficoltà.

Sia Natale per tutti. Anche, soprattutto per le famiglie che versano in maggiore condizione di bisogno e hanno quindi necessità di un sostegno concreto. La Parrocchia di San Paolo vuole declinare il concetto nel concreto e invita la comunità ad aprire il cuore e mettere mano al portafoglio per acquistare un dono speciale per i nuclei in difficoltà. "Abbiamo pensato alle tante famiglie della nostra comunità assistite dalla Caritas - spiega il parroco don Walter Zatta - chiedendo a voi e ai vostri ragazzi di contribuire con l'acquisto di un bene necessario che sarà dono prezioso per chi ha bisogno". La strenna potrà essere consegnata nel corso delle messe domenicali in programma nella chiesa di via Sardegna la domenica alle 9.30 e alle 11.30 o anche durante la settimana alle 18.30. Un modo in cui la Parrocchia vede la possibilità di rafforzare quel senso di comunità più che mai necessario da custodire in questo momento di forte emergenza.

