Il calendario per il Togo

Giunto alla sua 22^ edizione il calendario per la missione in Togo di Maristella Bigogno è ormai diventato un oggetto da collezionare.

Giunto alla sua 22^ edizione il calendario per la missione in Togo di Maristella Bigogno è ormai diventato un oggetto da collezionare. “Quest’anno, nonostante le difficoltà – ha detto Francesco Bigogno, di 'Cuori Grandi Onlus' – abbiamo fatto un calendario con tanti collage. Nonostante i problemi siamo riusciti a portare a termine tutto quello che volevamo. Abbiamo concluso il complesso delle scuole medie e superiori. Una struttura enorme che comprende la biblioteca. Abbiamo completato, inoltre, internamente ed esternamente anche la mensa”. Il calendario viene distribuito presso la bottega della solidarietà di via Roma dove sono in vendita anche i tradizionali oggetti dal Togo. Lo slogan coniato è ‘Un pianto di bontà’. “Vogliamo assicurare a tutti i ragazzi che verranno a scuola almeno un piatto caldo al giorno. Ci sarà da far funzionare le mense e comprare il cibo per 600 bambini ai quali se ne aggiungeranno altri. Inoltre dovremo comprare il materiale”. In missione non ci si ferma mai. E’ stato rifatto il tetto della Paiota, il salone polivalente per le riunioni, gli incontri di catechesi e tanto altro. Il progetto per il 2020 riguardava la costituzione della banda musicale ed è stato realizzato. Non solo sono stati acquistati gli strumenti, ma l’intento era di farla diventare un’orchestra associando il coro musicale. Musica non solo come passione, ma che potrebbe avere sviluppi interessanti anche a livello lavorativo. Tante altre coese sono stati realizzate e continuano ad essere fatte. Continua l’invio di libri in francese e sono state aggiunge due grotte della Madonna come punto di riferimento per i fedeli. “In un anno particolare siamo riusciti a realizzare numerosi progetti, grazie allo sforzo di tante persone, ma soprattutto di due sante come mia sorella Maristella e suor Patrizia. Doria, Bardelli, le famiglie che Cuori Grandi ringrazia per il forte sostegno. Il calendario andrà nelle scuole magentine, verrà spedito nei vari gruppi di Cuori Grandi in Italia e verrà custodito dalle famiglie come oggetto di collezione. In tanti anni sono stati fatti dei veri miracoli. Più di 5.000 persone, tra bambini e adulti sono stati aiutati per questioni sanitarie. Esiste un’infermeria, anche se si pensa alla realizzazione di un piccolo ospedale. Servono tanti soldi perché la volontà non manca di certo. “In un periodo difficile come questo ci siamo accorti della bontà di tantissime persone. – ha concluso Bigogno - E’ bello avere questa predisposizione all’aiuto per altre persone che non hanno nulla”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro