Sala consiglio e parco per i test

L'intenzione si è tradotta presto in realtà. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo ha individuato il laboratorio grazie al quale i cittadini potranno sottoporsi a screening per la verifica della positività da Sars-Cov2. La struttura si occuperà di fornire tamponi rapidi e molecolari e test sierologici. 'Affidea', questo il nome del laboratorio su cui la scelta del Comune è caduta, avrà quale quartier generale per effettuare il servizio la sala consiliare del municipio e il parcheggio del parco comunale. "Conosciamo Affidea - spiega il primo cittadino bustese - essendo già operante in paese con il centro prelievi presso il nostro centro socio-sanitario". Il costo economico dei test sarà a carico dei cittadini, 24 euro per quelli sierologici e 36 per gli antigenici rapidi legati ai tamponi. Per il tampone molecolare l'importo è invece di 72 Euro. "I test sierologici - specifica Biondi - saranno eseguiti presso la sala consiliare, i tamponi rapidi e molecolari, invece, nel parcheggio del parco comunale in modalità drive through, vale a dire standosene direttamente in automobile. "Con questo servizio - puntualizza Biondi - abbiamo voluto dare risposta a un bisogno della cittadinanza che mi è stato più volte manifestato. Vuole essere un ulteriore intervento a tutela della salute di ciascuno di noi, dei nostri familiari e dell'intera comunità".

