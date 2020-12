Sabato 19 alle 18 il Comune di Inveruno insieme alla biblioteca organizza un laboratorio gratuito per aspiranti folletti... ovviamente online!

Sabato 19 alle 18 il Comune di Inveruno insieme alla biblioteca organizza un laboratorio gratuito per aspiranti folletti... ovviamente online! Un vero e proprio webinar di formazione per social media folletti, destinato a piccoli partecipanti dai 5 agli 8 anni e alle loro famiglie, in cui imparare come aiutare al meglio Babbo Natale nell'arduo compito di portare in tutto il mondo la magia del Natale, soprattutto in quest'anno così particolare. Per iscriversi basta scrivere una mail a biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it o chiamare il numero 02/9788121.

