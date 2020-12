Parcheggi blu gratis

'Stop' al pagamento dei parcheggi blu a Castano. La sospensione sarà in vigore fino al prossimo 6 gennaio. Un'iniziativa in un periodo già difficile e di sostegno al commercio locale.

'Stop' al pagamento dei parcheggi blu. L'ultima iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale di Castano Primo, per far fronte al già difficile periodo di emergenza Covid-19 e per sostenere il commercio locale. E, allora, ecco che fino al 6 gennaio prossimo non si dovranno più pagare i posti auto con strisce blu.

