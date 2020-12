Test 'drive through' in Tenso

L'operatore c'è; la location, anche; e, allora, adesso si potrà partire. Emergenza Covid-19: test e tamponi rapidi 'drive through' in tensostruttura a Castano Primo.

L'operatore c'è; la location, anche; e, allora, adesso si potrà partire. Test e tamponi rapidi 'drive through' in tensostruttura a Castano Primo. "Un servizio in più per i tutti i castanesi e per i cittadini dei Comuni limitrofi - scrive il sindaco Giuseppe Pignatiello - Siamo davvero soddisfatti di questo risultato, considerando anche il prezzo calmierato ottenuto per i nostri residenti". Più nello specifico, poi, lo screening avverrà su prenotazione, contattando il numero 334/7305901 (per fatturazione, mail contabilita [at] csagroup [dot] it), al costo di 30 euro (test sierologico e tampone rapido, per i residenti) e di 35, invece, per i non residenti (in caso di positività, sarà effettuato il tampone molecolare direttamente sul posto). "Crediamo fortemente che questo sia ancora una volta il momento di mettersi al servizio, delle persone e della parte sanitaria, provando ad intervenire dove ci sono delle mancanze - continua il primo cittadino - Riteniamo che sia una buona opportunità per Castano e per tutto il nostro territorio".

