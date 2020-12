Nuova copertura per la tensostruttura

Detto e fatto. Come aveva preannunciato, l'Amministrazione comunale di Canegrate del sindaco Roberto Colombo ha dotato la tensostruttura di via dei Partigiani, uno dei templi dello sport cittadino, di una copertura nuova di zecca per poterla meglio riparare dalle intemperie.

Detto e fatto. Come aveva preannunciato, l'Amministrazione comunale di Canegrate del sindaco Roberto Colombo ha dotato la tensostruttura di via dei Partigiani, uno dei templi dello sport cittadino, di una copertura nuova di zecca per poterla meglio riparare dalle intemperie. L'esigenza di un rafforzamento era emersa in seguito a una forte raffica di vento che lo scorso 25 settembre, spiega il Comune in una nota, "Aveva dato il colpo di grazia ai teli duramente provati da tempo, sole e acqua , tanto che nel 2019 si era già dovuto provvedere alla sostituzione di una delle testate". A tempo di record, quindi, il nuovo telone è stato posizionato rendendo di nuovo la copertura della tensostruttura in grado di resistere alle precipitazioni. "Il vestito nuovo della struttura - conclude il Comune - sarà più confortevole e in grado di resistere ben più a lungo alle intemperanze del clima". I lavori sono stati eseguiti in parte con l'uso delle fotoelettriche e quindi nel buio e sono stati caratterizzati dalla posa di "Tensionatori nuovi per un unico telo doppio strato con camera d'aria anticondensa".

