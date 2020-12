Gli infermieri di comunità

"Una sanità territoriale rafforzata grazie anche all'istituzione degli infermieri di comunità": l'assessore regionale Giulio Gallera in visita alla sede di Corbetta.

"Una sanità territoriale rafforzata grazie anche all'istituzione degli infermieri di comunità", lo ha scritto sulla sua pagina Facebook ufficiale l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, dopo la vista, qualche giorno fa, a Corbetta nella sede, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Ballarini. "Ho potuto constatare personalmente l’importanza delle loro attività a beneficio soprattutto dei soggetti più fragili. In questo territorio, il team infermieristico costituito dall’ASST Ovest Milanese ha preso in carico più di 300 cittadini, attraverso visite e tamponi a domicilio, la verifica dell’aderenza terapeutica e del loro stato di salute. Un’attività, questa, rivolta alle persone che non necessitano di ricovero, capace di alleggerire la pressione sui pronto soccorso e sugli ospedali".

