Rotary: 12 mila euro a '4 Ospedali'

Il Rotary Club di Magenta, in collaborazione con il Rotary Club di Morimondo Abbazia, ha donato la somma di ben 12 mila euro alla Fondazione dei 4 Ospedali, a sostegno di un innovativo progetto di formazione per le urgenze in sala parto, tramite un manichino robot all’avanguardia, presso l’ospedale Fornaroli di Magenta. Il contributo è stato ritirato dal presidente della Fondazione de 4 Ospedali Norberto Albertalli e dalla Consigliera Luciana Parola, organizzatrice dell’evento, con la presenza del sindaco di Magenta Luca Del Gobbo e del sindaco di Corbetta Marco Ballarini. Alla serata hanno partecipato il direttore sanitario dell'ASST Milano Ovest Valentino Lembo, il direttore di Dipartimento e Primario di ginecologia di Magenta Roberto Fogliani, la ginecologa Cristina Mastromatteo, il direttore della Pediatria e Neonatologia Stefano Fiocchi e il direttore medico di Magenta e Abbiategrasso Chiara Radice. "La Fondazione dei 4 Ospedali ringrazia sentitamente per il grande contributo donato alla nostra Unità di Ostetricia e Ginecologia di Magenta - scrivono".

