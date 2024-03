Anche quest’anno il Comune di Corbetta è stato premiato da ATS Città Metropolitana di Milano con il Premio “Luogo che tutela la salute dei lavoratori".

Anche quest’anno il Comune di Corbetta è stato premiato da ATS Città Metropolitana di Milano con il Premio “Luogo che tutela la salute dei lavoratori". "Siamo orgogliosi di aver ricevuto questa certificazione per i nostri dipendenti, sulla base delle prescrizioni fatte dall’ OMS - ha scritto il sindaco Marco Ballarini - Ora andremo avanti a seminare le buone pratiche per promuovere un stile di vita sano rendendo sempre più accogliente e salutare il Comune. A nome di tutta l’Amministrazione comunale desidero ringraziare di cuore il vicesindaco Linda Giovannini e i dipendenti dei Servizi Sociali per il grande lavoro svolto per conseguire questo importante riconoscimento".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!