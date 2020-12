Un libro che nasce dai racconti dei protagonisti, non la nuda cronaca, non le vicende sportive, ma la vita vissuta nella Dakar, le amicizie, le motivazioni, le gioie e i dolori.

'Obiettivo Dakar' è un libro di parole e immagini dove le prime sono sapientemente condite da Gianluca Ferrini e Nicolò Bertaccini e le seconde arrivano da Gigi Soldano e dagli stessi protagonisti di quelle storiche edizioni. Un libro che nasce dai racconti dei protagonisti, non la nuda cronaca, non le vicende sportive, ma la vita vissuta nella Dakar, le amicizie, le motivazioni, le gioie e i dolori personali dei piloti che in questo libro si raccontano, senza filtri, con semplicità. Racconti che Nicolò Bertaccini e Gianluca Ferrini sono riusciti a mettere su carta senza spegnere la passione trasmessa dalle parole dei protagonisti. Otto capitoli per altrettanti Campioni: Ciro De Petri – Giampiero Findanno – Beppe Gualini – Fabio Marcaccini – Gio Sala – Claudio Terruzzi – Claudio Torri – Luigi Soldano, in rigoroso ordine di 'apparizione' dopo una presentazione di Paolo Scalera. Lo sfogli e ti trovi immerso in foto bellissime messe a disposizione dai protagonisti di questo libro, tra un grande della fotografia motoristica quale Gigi Soldano. Poi ti metti a leggere e scopri che i due autori riescono a portarti con loro nel loro viaggio alla scoperta della Dakar. La Dakar “vera” quella originale, quella Africana di quel visionario che era Thierry Sabine, quelle che entrava prepotente nelle notti invernali nelle case degli appassionati grazie ai collegamenti di Italia1 e la voce di Nico Cereghini, quella che ha fatto sognare tutti noi come gli autori di questo libro. Un libro dove il piacere della lettura si mischia alla vista di immagini in un continuo intreccio emozionale. Tutti gli ingredienti per un bel libro che può soddisfare gli appassionati e incuriosire ed essere apprezzato anche da chi non mastica sabbia o moto.

Obiettivo Dakar

Gianluca Ferrini - Nicolò Bertaccini

Immagini di Gigi Soldano.

Prefazione Paolo Scalera.

144 pagine

Copertina cartonata

29 euro + spese spedizione

Per info e ordini www.parisdakar.it

