Lavori vasche disperdenti

Da una parte l'esigenza di mettere in sicurezza l'impianto, dall'altra quella di rinforzarlo. Per le vasche disperdenti di Vanzaghello volte a contenere gli scompensi derivanti da eventuali precipitazioni meteoriche sono in arrivo migliorie di tutto rilievo. La gestione dello scolmatore è stata acquisita da Cap Holding che, spiega il Comune, "Ha manifestato il proprio impegno per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delle vasche disperdenti e adeguamento dello scolmatore esistente". L'Amministrazione comunale del sindaco Arconte Gatti aggiunge che "Le opere in progetto mirano a minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue considerando la frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura, l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena e il controllo degli scaricatori di piena". I lavori sono di ampio respiro, muovono un importo di circa 188 mila euro e comprendono "Taglio manutentivo del bosco e dei rovi all'interno dell'area, realizzazione della recinzione perimetrale e degli accessi carrai e dei varchi di accesso in vasca in prossimità dei punti di sbocco e adeguamento dello scolmatore esistente e risanamento del manufatto". Il beneficio finale degli interventi sullo scolmatore, puntualizza il comune, sarà duplice. Le opere, infatti, "Ridurranno notevolmente i problemi di intasamento e la formazione di depositi migliorando gli indicatori e definiranno una nuova portata derivata verso valle". Insomma, un impianto sempre più a misura di sicurezza e della tranquillità dell'assetto del territorio vanzaghellese.

