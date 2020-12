Incontro per futuri genitori

Il personale infermieristico e medico dell’Ospedale Fornaroli promuove infatti un incontro online sulla piattaforma Zoom per il prossimo 15 dicembre alle ore 14.30.

Tornano gli incontri ‘Nascere a Magenta’, promossi dall’area materno-infantile dell’Ospedale ‘Fornaroli’. Incontri pensati per sostenere le famiglie che stanno vivendo l’emozionante attesa di un bambino. Il personale infermieristico e medico dell’Ospedale Fornaroli promuove infatti un incontro online sulla piattaforma Zoom per il prossimo 15 dicembre alle ore 14.30. Non occorre prenotazione ed è gratuito, basta collegarsi: ID 81483423613 e password ‘neonati’. Il programma prevede i seguenti argomenti: importanza dell’allattamento esclusivo; un buon inizio; i primi giorni; vaccinazioni; associazioni di volontariato. I relatori saranno pediatra, infermiera, puericultrice, operatore sanitario del servizio vaccinazioni e volontari. Un bellissimo modo per essere vicini a mamme e papà anche in questi mesi così difficili, ma accompagnandoli a un giorno che non dimenticheranno mai.

