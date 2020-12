Dottor Bison: lutto cittadino

L’Amministrazione comunale di Arconate ha ordinato la proclamazione del lutto cittadino domani, sabato 12 dicembre, in ricordo dello storico medico di base scomparso.

Dolore, lacrime e un grande, immenso senso di vuoto in tutto il paese, ma più in generale nel territorio intero. E, per ricordarlo e rendergli onore, Arconate ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il dottor Flavio Bison, volato via per sempre nelle scorse ore. "Per manifestare in modo tangibile e solenne il dolore del paese per la scomparsa dello storico medico di base, l’Amministrazione comunale ha ordinato la proclamazione del lutto cittadino domani, sabato 12 dicembre, giorno in cui si svolgeranno le esequie - scrivono dal Comune - Sugli edifici comunali e in tutte le strutture pubbliche viene ordinata l’esposizione delle bandiere a mezz’asta. Si invitano le attività commerciali alla sospensione dell’attività lavorativa in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre (10.30-11.30) o, in alternativa, ad esporre in forma libera segni di adesione al lutto cittadino. L’Amministrazione comunale intende ancora una volta esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia del dott. Bison per la tragica e prematura scomparsa".

