Da domani, venerdì 11 dicembre, sarà in radio “L’aria sta finendo”, il nuovo singolo di GIANNA NANNINI estratto dal suo ultimo album di inediti “La differenza” (Charing Cross Records Limited / Sony Music).

Un brano dal sound rock internazionale, con un inciso diretto, che parla della necessità di cambiare le nostre abitudini di vita prima che ‘l’aria finisca’. Il singolo è accompagnato da un videoclip inedito che sarà online sulle pagine ufficiali dell’artista dalla prossima settimana.

