Il 'Nuovo Ciac' torna nelle case

Pronti e... si va. Già, perché nei giorni scorsi il 'Nuovo Ciac' (il periodico comunale di Arconate) è tornato nelle case degli arconatesi. Dopo una lunga attesa dovuta all'emergenza Covid-19, ecco, allora, che è ripartita la distribuzione. "Credo sia diverso ringraziare pubblicamente il magnifico gruppo di oltre 60 volontari che ha collaborato e collabora con il Comune, specialmente nell’ambito della pandemia - ha scritto l'assessore Francesco Colombo - Insieme abbiamo distribuito mascherine, sacchi della spazzatura, controllato l’ecocentro, il cimitero, vigilato fuori dalle scuole, distribuito colombe, generi alimentari e farmaci alle famiglie in difficoltà, consegnato libri a domicilio e testi scolastici quando le scuole hanno chiuso. Un esempio commovente di dedizione, di generosità e di attaccamento al proprio paese. E il paese vi dice grazie per quello che avete fatto e farete. Avanti così, perché l’unione fa la forza".

