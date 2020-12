L'iniziativa di Natale promossa dall'importante realtà turbighese. Acquista i regali in un negozio del paese e riceverai un biglietto numerato. I più fortunati avranno un regalo.

'Un dono per te da Pro Loco Turbigo'... solo l'ultima iniziativa pensata, appunto, dall'importante realtà turbighese per questo Natale. Cos'è, allora? Molto semplice: acquistando i regali nei negozi del paese, fino al 20 dicembre, si riceverà un biglietto numerato che, poi, darà la possibilità ai più fortunati di ricevere proprio il 'regalProLoco2020'. Come? Il 22, infatti, dai biglietti consegnati verranno estratti 10 numeri che saranno pubblicati sul sito della stessa Pro Loco (www.prolocoturbigo.it), su Facebook, Instagram ed esposti nella bacheca posta nell'atrio della sede, e da quali usciranno i vincitori. Per ritirare, infine, il regalo si dovrà prendere appuntamento al 3381101632, presso la sede di via Roma entro il 30 gennaio prossimo.

