Primo romanzo per Guido Sassi, scritto durante il lockdown di primavera. '2026 Fuga dal Virus': ambientato in un'Italia futura, ma terribilmente e profondamente attuale.

Primo romanzo per Guido Sassi, scritto durante il lockdown di primavera. Ambientato nel 2026 in un’Italia futura, ma terribilmente attuale di nuovo alle prese con problematiche politiche, migratorie ed economiche dovute all’uscita da una seconda pandemia. In '2026 fuga dal virus' la pandemia è solo un pretesto, nel romanzo si intrecciano le vite del giornalista Giusto Sartori, che vive a Genova ma è di origini trentine, della sua ex moglie e del figlio con quelle della Guardia forestale Loris Masè, addetto in un Parco Avventura trentino. Sullo sfondo la politica, la crisi, gli immigrati, l’inquinamento, l’influenza dei social, temi sfiorati senza giudizio ne pregiudizio lasciando al lettore la possibilità di schierarsi e soprattutto pensare. Le personali esperienze dei personaggi e le loro fragilità, le posizioni nei confronti delle istituzioni, le scelte ambientali, c’è davvero di tutto in un quadro totale che dal capoluogo ligure si sposta sulle montagne trentine con la stessa intensità. Guido ha la capacità far riflettere senza nessuna influenza sui queste tematiche ma soprattutto sulla riscoperta dei valori sociali, sul valore della famiglia e sul rispetto della natura. Oltre settecento pagine che scorrono veloci diventando sempre più coinvolgenti fino a un finale mai scontato. Una ottima opera prima per Guido Sassi, apprezzato giornalista del settore auto/moto, appassionato di montagna e arrampicata, guarda caso, un romanzo sicuramente attuale in questo momento storico dove c’è davvero bisogno di fermarsi un attimo e riflettere, “Adesso”.

2026 FUGA DAL VIRUS

Guido Sassi

Pag. 730

Independently published

Agosto 2020

€ 17,99 su Amazon

Disponibile anche in formato Kindle

