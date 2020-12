La Futura mura Montale

La Futura Volley Giovani approccia alla grande la prima tappa di un Dicembre 'da trasferta': sul campo della Exacer Montale, Zingaro e socie piazzano il terzo 3-1 consecutivo.

La Futura Volley Giovani approccia alla grande la prima tappa di un Dicembre 'da trasferta': sul campo della Exacer Montale, Zingaro e socie piazzano il terzo 3-1 consecutivo e compiono un bel balzo nella classifica del girone Ovest, comunque condizionato da tantissime gare da recuperare.

Coach Lucchini non cambia l’assetto visto domenica scorsa, confermando Lualdi opposto e sostituendo solamente Carletti con Zingaro nello starting six: i primi due parziali sono una gioia per gli occhi dei supporter biancorossi, in quaranta minuti le biancorosse si portano sullo 0-2 e sembra non esserci partita. Come spesso accade, però, le insidie si nascondono nel terzo set: Montale risorge trascinata da una Botarelli in grandissima giornata (25 punti per il primo, e spesso unico, terminale offensivo delle padrone di casa) e il 25-17 conclusivo sembra riaprire il match. Impressione cancellata totalmente nella quarta frazione, letteralmente dominata dalla consistenza bustocca a muro (14 a fine incontro) e dal crollo della fase offensiva della Exacer.

Il 12-25 che ha chiuso la gara, frutto della grande concentrazione messa in campo dalle interpreti biancorosse in ogni aspetto del gioco, consegna quindi tre preziosissimi punti alla Futura e regala più di un sorriso: le Cocche raggiungono quota 16 in graduatoria e, a fronte dei risultati scaturiti da questa giornata di campionato – finalmente disputata per intero – , permettono di raggiungere il terzo posto parziale in coabitazione con Marsala, nostra prossima avversaria.

