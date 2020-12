Prendi un buono e... 'Regala Turbigo'

L'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale a sostegno dei commercianti. Buoni regalo, appunto, che i turbighesi potranno acquistare presso le attività del paese.

Natale si sa vuol dire anche regali. Ma non il solito e classico dono. O meglio non a Turbigo. Già, perché proprio qui, ecco che l'Amministrazione comunale ha pensato, per questo anno reso ancora più complicato dall'emergenza Covid-19, ad una proposta specifica a sostegno delle attività commerciali del paese. E, allora, 'Regala Turbigo' (è il titolo dell'iniziativa), un'idea semplice ed, al tempo stesso, mirata per incentivare i turbighesi ad acquistare buoni regalo, appunto, presso i commercianti. "Gli esercizi che intendono aderire - spiegano il sindaco Christian Garavaglia e l'assessore Mattia Chiandotto - dovranno comunicare al Comune l'adesione e il numero di buoni che intendono utilizzare e che, poi, provvederemo, quindi, a consegnare a ciascuno di loro, così che li possano compilare indicando l'importo, la data di scadenza ed eventualmente il tipo di regalo. Inoltre, agli stessi, daremo anche degli adesivi, con un messaggio di ringraziamento da incollare sulle confezioni". L'adesione, infine, va mandata via mail a protocollo [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it entro il 10 dicembre. "Come Amministrazione - concludono - ci impegneremo a dare risalto e a promuovere il progetto, oltre a stampare con una grafica unitaria i buoni da utilizzare (tutto a carico del Comune".

