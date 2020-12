Inveruno: riapre la biblioteca

Riaprono le porte della biblioteca di Inveruno. Da mercoledì 9 dicembre, infatti, l'importante realtà cittadina sarà di nuovo operativa con i consueti orari. Accesso su appuntamento.

Riaprono le porte della biblioteca di Inveruno. Da mercoledì 9 dicembre, infatti, l'importante realtà cittadina sarà di nuovo operativa con i consueti orari. Attenzione però! Come da disposizione del Dpcm del 3 dicembre, l'accesso avverrà solo su appuntamento chiamando dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 al numero 02/9788121. Per tutti coloro che vorranno provvedere alla sola restituzione dei documenti in carico, non occorre, invece, alcuna prenotazione. Il materiale, che dovrà essere precedentemente riposto in una borsa di plastica o di carta chiusa, potrà essere lasciato negli appositi contenitori posti all'ingresso. "In queste settimane di chiusura è stato fatto un grande e proficuo lavoro - scrivono - Abbiamo portato nelle vostre case centinaia di libri, è stata fatta una revisione completa e accurata di tutto il patrimonio, e grazie al contributo economico nazionale, volto a sostenere l'editoria e le librerie, abbiamo acquistato e trattato tantissime novità per farvele trovare pronte alla riapertura. Siamo felici di ritrovarvi, pur nel rispetto delle norme vigenti".

