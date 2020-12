Le civiche benemerenze

La scelta è caduta su Fondazione Mauro Lampugnani, Associazione Club 27 Mhz Radio Soccorso Nerviano e Associazione Soccorritori Cinofili Volontari APS.

Sono state tre e tutte volte a premiare le eccellenze che hanno fornito un contributo significativo allo sviluppo del tessuto sociale, economico e culturale di Nerviano. L'amministrazione comunale ha proceduto ad assegnare le tradizionali civiche benemerenze. I destinatari sono stati designati dal sindaco Massimo Cozzi e dai capigruppo consiliari. La scelta è caduta su Fondazione Mauro Lampugnani, Associazione Club 27 Mhz Radio Soccorso Nerviano e Associazione Soccorritori Cinofili Volontari APS. "Anche a nome degli assessori e dei consiglieri comunali - ha affermato Cozzi - ai benemeriti e agli eredi prossimi l'Amministrazione comunale porge le più sentite congratulazioni per questo importante e prestigioso riconoscimento ed esprime l'augurio che il loro agire sia di esempio per tutti i cittadini nervianesi". Per il mettersi di traverso dell'emergenza Covid-19 l'Amministrazione ha comunicato di non potere svolgere alcuna cerimonia ufficiale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro