Anche loro sono libri da leggere, anche loro hanno pagine da sfogliare. Anche se scritte non con l'inchiostro della penna ma con quello della laboriosità e della passione con cui si svolge il proprio lavoro. Le botteghe di Busto Garolfo hanno molto da raccontare. Tutto questo vissuto è confluito in un libro che si intitola appunto 'Le botteghe raccontano' ed è stato dato alle stampe dal 'Gruppo di ricerca storica' cittadino. Il volume sarà reperibile, oltreché in alcuni esercizi commerciali, edicole e cartolerie principalmente, anche in piazza Lombardia i giorni 6, 8, 13 e 20 dicembre dalle 9 alle 12 e nella sala consiliare di via Magenta lunedì 7 e giovedì 10 dicembre tra le 9.30 e le 11.30 e mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 dicembre tra le 15.30 e le 17.30. Un modo, per i cittadini di Busto, di rivisitare una storia robusta che è anche la loro. Una storia che anch'essi hanno contribuito a scrivere con i loro acquisti.

