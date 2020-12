Interventi al telone della tensostruttura

Una parte era già stata oggetto di intervento. Poi, però, il 25 settembre scorso le intemperie e la rottura di alcune piante vicine l'hanno lacerato e danneggiato in modo più serio.

Una parte era già stata oggetto di intervento. Poi, però, il 25 settembre scorso le intemperie e la rottura di alcune piante vicine l'hanno lacerato e danneggiato in modo più serio. Il telone della tensostruttura di via dei Partigiani di Canegrate che è frequentata anche da atleti a livello nazionale necessita quindi di una massiccia riqualificazione. Un obiettivo che la giunta del sindaco Roberto Colombo conta di portare a casa mettendo uno stanziamento di 40.480 euro. "Visti i forti danni riportati lo scorso 25 settembre - ha spiegato il vicesindaco Matteo Modica - occorrerà sostituire il telo della tensostruttura, si tratta di un intervento che comporta una procedura laboriosa e impegnativa e si propone di garantire che l'attività scolastica e sportiva si svolga in quel luogo in tutta sicurezza". Modica ha anche fornito specificazioni riguardo alla tempistica dell'operazione che, ha concluso, "Sarà svolta entro la fine di quest'anno".

