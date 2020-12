Arconate: 82 test e 43 tamponi

Screening per il Covid-19 ad Arconate: solo nei primi giorni sono stati effettuati 82 test sierologici (di cui 6 risultati positivi) e 43 tamponi, invece tutti negativi.

Numeri, fin da subito, certamente importanti. Già, perché solo nei primi giorni dal via dello screening per il Covid-19 (partito lo scorso 30 novembre), in totale ad Arconate sono stati effettuati 82 test sierologici (di cui 6 risultati positivi) e 43 tamponi, invece tutti negativi. "L'iniziativa, svolta con il laboratorio 'Ames' presso il Centro Anziani e Pensionati - spiega l'assessore Francesco Colombo - andrà avanti fino al prossimo 13 dicembre ed è rivolta ai cittadini residenti o domiciliati in paese, personale comunale e scolastico ed è su base volontaria (con la popolazione che potrà scegliere se fare il test sierologico con prelievo ematico e/o il tampone molecolare)". Per partecipare, poi, servirà prenotarsi solo online al link http://www.centroames.it/sierologico-arconate, mentre i costi sono 24,50 euro per il test sierologico e 50 per il tampone molecolare (pagamento solo tramite Pos il giorno dell'effettuazione dell'esame; non sono ammessi i contanti).

