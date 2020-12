"Addobbiamo l'albero..."

Il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchina, lancia l'invito ai suoi concittadini ad abbellire l'albero di Natale che è stato messo in piazza Mazzini.

Come ogni anno lo ha fortemente voluto. E come ogni anno invita i suoi concittadini ad abbellirlo mettendoci un addobbo che richiami l'elemento della festa. E che, visto il momento delicato dovuto alla pandemia, sarà particolarmente prezioso per riannodare alla speranza. Il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin, ha fatto posare l'albero di Natale in piazza Mazzini. Che ora, come afferma rivolgendosi direttamente a loro, è "Ancora spoglio, quasi bruttino senza luci e senza colori". Ma, in breve tempo e con il contributo di tutti, cambierà veste se ogni sangiorgese lo arricchirà con addobbi e "con pensieri natalizi sui suoi rami affinché diventi l'albero dei sangiorgesi". Cecchin invita, quindi, tutti a lasciare il loro addobbo ai suoi piedi da cui poi si provvederà a metterli "Nella parte più alta e difficile da raggiungere con la dovuta attenzione e in massima sicurezza". Nella parte più alta per due ragioni opposte, la prima nobile, come simbolo di un rivolgersi speranzoso verso il cielo, la seconda, più pragmatica, come possibilità di evitare che qualcuno non in sintonia con lo spirito della festa possa giocare brutti e non graditi scherzi a un albero nato per unire. E quindi ai sangiorgesi che con tanta passione lo hanno addobbato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro