Lavori all'ex Coop

Il conto alla rovescia che porterà l'ex Cooperativa San Martino di Magnago ad indossare un vestito nuovo di carattere sociale e culturale è cominciato.

Il passato ha fatto il suo dovere, e bene. Adesso si appresta a lasciare il testimone al futuro che si preannuncia non meno gravido di utilità. Il conto alla rovescia che porterà l'ex Cooperativa San Martino di Magnago ad indossare un vestito nuovo di carattere sociale e culturale è cominciato. E lo è con i lavori di demolizione prima di alcune parti interne dell'edificio e poi di fabbricati ormai datati e inservibili come ex macello e celle frigorifere. L'intento è di aprire le porte all'arrivo non lontano nel tempo della nuova sede della biblioteca in luogo di quella attualmente situata all'interno del parco Lambruschini e di un centro civico. Ma la ridefinizione dell'identità di quell'area, che riposa su un importo consistente di oltre un milione di euro, porta con sé anche, e come si evince dalle linee progettuali, la necessità di "Ridefinire il rapporto con piazza san Michele" ovvero uno dei cuori pulsanti della socialità magnaghese soprattutto per la presenza della chiesa parrocchiale e di alcuni esercizi commerciali. Il risultato finale, come si evince sempre dalle linee progettuali sposate in pieno dall'Amministrazione del sindaco Carla Picco, da anni sostenitrice della necessità di rivitalizzare lo spazio, dovrà essere "Un modo per consentire ai più giovani di avere uno spazio per esprimersi e di essere attratti da uno spazio, quello della biblioteca in un piccolo paese che necessita di essere aperto e comunicante". Gli appassionati della lettura e delle iniziative culturali potranno, quindi, disporre in un domani non lontano di un quartier generale sempre più all'altezza delle loro esigenze di fruizione.

