Situazione economica Parrocchia

La situazione finanziaria della Parrocchia di Buscate è difficile. Al 31 ottobre il saldo del conto corrente era negativo per 73 mila euro.

La situazione finanziaria della Parrocchia di Buscate è difficile. Al 31 ottobre il saldo del conto corrente era negativo per 73 mila euro. “Dopo aver segnalato in Diocesi questa situazione – commenta il parroco don Piero - È pervenuto il 5 novembre un contributo del fondo CEI per emergenza Covid di 30 mila euro, che ha migliorato la gestione ordinaria della Parrocchia”. Ma preoccupa il debito per il restauro della chiesa di San Pietro, per il cui completamento c’è un ulteriore fabbisogno di 80 mila euro. “Per far fronte a questi bisogni confidiamo nella generosità di buscatesi in occasione del Santo Natale. Ringraziamo la diocesi per questo ulteriore gesto di attenzione – conclude don Piero - Che stimola il nostro senso di appartenenza alla Chiesa e ci educa a nostra volta a essere generosi nei confronti delle necessità non solo della nostra comunità, ma anche di tutta la Chiesa italiana”.

