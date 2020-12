Il gruppo 'Adonai' di Busto Garolfo mette in campo l'iniziativa della mostra virtuale dei presepi fatti in casa. Un'iniziativa che vuole coinvolgere la cittadinanza.

Niente competizione, tanto ognuno è bello a suo modo. Sarà invece piuttosto importante condividerli in vicinanza affettiva, specialmente in un momento critico come questo. Il gruppo 'Adonai' di Busto Garolfo mette in campo l'iniziativa della mostra virtuale dei presepi fatti in casa. I cittadini che lo desiderino li potranno inviare alla casella di posta elettronica gruppopresepiadonai [at] gmail [dot] com e li vedranno poi pubblicati sul profilo Facebook dell'associazione. Ma da dove nasce esattamente l'idea? Non solo dalla fase di emergenza che sta coinvolgendo tutti. Lo spunto lo ha fornito la commedia 'Natale in casa Cupiello' dell'indimenticato Eduardo De Filippo. "Mai come in quest'anno particolare e storico per l'evento epidemico - spiega il gruppo - anzi pandemico, siamo chiamati a riscoprire il valore e la bellezza dello stare a casa, del restare in famiglia. Per ovvie ragione legate all'evolversi della situazione emergenziale non possiamo organizzare nulla di simile agli scorsi anni, mostra, visite in casa, concorso con votazioni e premiazioni". Ma non per questo si deve sbarrare la porta alla gioia di condividere i propri slanci creativi legati alla realizzazione del presepe immortalandoli e condividendoli. Vincitori, ribadiscono gli organizzatori, saranno tutti e nessuno, sarà invece proposta "Una carrellata, una sorta di vetrina virtuale dei presepi realizzati in casa, che potranno essere condivisi da tutti". Nella consapevolezza che Gesù nasce per tutti allo stesso modo ma che il presepe dà la possibilità di vivere questo lieto evento in mille sfumature differenti.

