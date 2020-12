Spagnola e Tifo a Buscate

Guglielmo Gaviani ha appena pubblicato il suo nuovo libro: '1918 - La 'spagnola' a Buscate, 1947 - Il Tifo a Buscate', un lavoro di ricerca.

Il buscatese Guglielmo Gaviani ha appena pubblicato il suo nuovo libro: '1918 - La 'spagnola' a Buscate, 1947 - Il Tifo a Buscate', un lavoro di ricerca ispirato dalla pandemia di Covid-19. “Ho voluto cercare un precedente storico altrettanto significativo – commenta Gaviani - E l'ho trovato nella pandemia comunemente conosciuta come “spagnola”, che ha interessato l'Italia in successive ondate a partire dalla primavera del 1918, per poi ripresentarsi in modo virulento a settembre fino a dicembre dello stesso anno con strascichi nella primavera del 1919; gli ultimi casi si sono poi registrati fino a marzo del 1920”. I morti a livello globale furono, secondo stime imprecise, dai 50 ai 100 milioni, più della Prima e Seconda Guerra Mondiale. In Italia si stimarono tra le 375 mila e le 650 mila vittime. “Sulla base di documenti d'archivio, ho cercato di ricostruire il contesto sociale e sanitario di Buscate quando scoppiarono la Spagnola, che si sviluppò in paese tra ottobre e novembre del 1918 e l'altra è una epidemia di tifo, che iniziò nel gennaio del 1947”. Il libro è disponibile per l'acquisto online sulla piattaforma https://ilmiolibro.kataweb.it/.

