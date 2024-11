I libri di Marella

Esordisce con il volume “La mia casa senza finestre” che racconta l’infanzia nella grande casa a Buenos Aires e quest’anno ha pubblicato “La decisione di Tilde”.

Sabato 23 novembre alle 17 presso la Sala Civica di Buscate si terrà la presentazione di due libri di Maria Raffaella Spinella, conosciuta come Marella. Nata a Buenos Aires, in Argentina, negli anni ‘50, trascorre tutta la sua infanzia e parte della gioventù in questa città. Mentre consegue il diploma di maestra elementare, studia italiano e successivamente prende parte al Gruppo Giovanile del Consolato Italiano di Buenos Aires, occupandosi, insieme ad altri discendenti di italiani, di recuperare le canzoni, i balli e le tradizioni mai dimenticate dagli emigranti di tante città italiane. Si trasferisce definitivamente in Italia nel 1974.

Esordisce con il volume “La mia casa senza finestre”, edito da La Memoria del Mondo, che racconta l’infanzia nella grande casa a Buenos Aires e quest’anno ha pubblicato “La decisione di Tilde” per Macchione Editore, una storia di riscatto femminile attraverso una nuova emigrazione dal sud a Milano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!