'Makita' trasloca

Dell'operazione hanno finito per beneficiare tutti. L'azienda, perché può contare su un nuovo capannone, il Comune, perché ha visto la realizzazione di migliorie urbanistiche.

Dell'operazione hanno finito per beneficiare tutti. L'azienda, perché può contare su un nuovo capannone, il Comune, perché ha visto la realizzazione di migliorie urbanistiche di rilievo per il paese e i cittadini che se ne gioveranno. Tutto è legato al cambio di capannone della 'Makita' che sta effettuando i traslochi per spostarsi dalla sede precedente a quella nuova. "La variante delle opere di urbanizzazione primaria - spiega l'assessore Pietro Tiberti - ha comportato una spesa di circa 70 mila euro da parte del proprietario che ha introdotto una serie di migliorie per quanto concerne parcheggio, illuminazione, recinzione del parcheggio, segnaletica orizzontale e verticale. Delle opere sono stati fatti i collaudi e, in più, è prevista l'apertura alla viabilità su via don Sturzo". La società potrà così contare su una nuova sede in cui meglio operare e gestire la propria attività economica e Arluno avrà la possibilità di sfruttare in modo ottimale un'area del paese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro