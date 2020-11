Il calendario natalizio...

Un grande calendario natalizio da svelare, giorno per giorno, in piazza San Martino. Ma anche luci, fiocchi e musiche natalizie. Le attività inverunesi e la magia del Natale.

Un anno difficile, difficilissimo, ma non per questo bisogna 'spegnere' la magia del Natale! Sia perchè è il momento più suggestivo per i bambini sia perchè permette, con un po' di acquisti, di alimentare il commercio locale, così provato da questi continui lockdown. Ecco allora che l'Associazione 'Inveruno in Vetrina' ha trovato delle nuove modalità di coinvolgimento per dare un pizzico di serenità in questo strano avvento.

"Grazie al contributo di venti attività del paese - ci spiega Lorenzo Garavaglia, presidente dell'associazione - abbiamo posto un grande calendario natalizio sul palazzo in ristrutturazione al centro della piazza. Ogni giorno di dicembre verrà svelata una casella che ci porterà, passo passo, fino a Natale!".

E se slitta o feste, ovviamente, quest'anno non si potranno fare... le idee non mancano, per rendere comunque suggestivo e magico fare shopping (responsabile!) per le vie inverunesi. "Certo! - ci spiega - le circa 80 attività che aderiscono al nostro gruppo per tutto dicembre avranno un grosso fiocco fuori dai nostri negozi, per dare 'colore' alla nostra Inveruno! Un colpo d'occhio che sarà parallelo alle luci e alle musiche natalizie che saranno diffuse per le vie del centro! Insomma... anche se in un anno molto difficile, cerchiamo di far vivere delle festività un po' più serene a tutti i nostri concittadini!".

