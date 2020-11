La raccolta rifiuti Covid

Sono rifiuti particolari, quindi necessitano di uno smaltimento particolare. Il Comune di San Giorgio su Legnano ha deciso di mettere in campo uno stanziamento di 5 mila euro.

Sono rifiuti particolari, quindi necessitano di uno smaltimento particolare. Agli scarti prodotti dalle famiglie affette da infezione da Covid-19 si applica un servizio diversificato rispetto a quelli riconducibili ad altre tipologie. Per questo scopo la giunta del sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin, ha deciso di mettere in campo uno stanziamento di 5000 euro. O meglio, un potenziamento dei fondi a bilancio rispetto a quanto era già stato stanziato in precedenza. "Questi rifiuti - spiega il primo cittadino - hanno carattere speciale e sono il frutto di una situazione abbastanza difficile che si sta verificando a San Giorgio sul fronte del Covid con famiglie alle prese con il Coronavirus; si rende, quindi, necessario effettuare per essi una raccolta particolare, siamo noi come Comune a provvedere a segnalare alla società Ala le situazioni che rientrano in questa categoria, poi questi rifiuti sono appunto raccolti in modo particolare e portati all'inceneritore, abbiamo quindi, vista l'emergenza, programmato di ampliare di ulteriori 5000 euro gli stanziamenti per effettuare questo servizio".

