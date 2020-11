Capitan Ventosa torna a Magenta

Non è la prima volta che Capitan Ventosa viene a Magenta. E, così, ecco che nelle scorse ore l’inviato di Striscia la Notizia è apparso nuovamente, adesso nel palazzo di piazza Formenti.

Non è la prima volta che Capitan Ventosa viene a Magenta. E, così, ecco che nelle scorse ore l’inviato di Striscia la Notizia è apparso nuovamente, adesso nel palazzo di piazza Formenti. Striscia la Notizia sta conducendo un’inchiesta che, in realtà, non riguarda tanto la città, ma è a carattere nazionale. Concerne i maccanismi burocratici adottati dall’ufficio del catasto per il rilascio delle visure. Meccanismi complessi e differenziati a seconda che il richiedente sia il proprietario dell’immobile o altra persona, in particolare gli eredi. Insomma, questioni burocratiche che affrontiamo quotidianamente. Capitan Ventosa si è recato nell’ufficio della sindaca Chiara Calati con un grande cornetto, il tutto all’insegna della distensione. Da quanto abbiamo appreso nel Comune di Magenta non esistono criticità in merito alle richieste formulate da Capitan Ventosa. Alcuni anni fa, quando il sindaco era Marco Invernizzi, lo stesso Ventosa (impersonato all'epoca da un altro inviato) si interessò della pista pedonale e non ciclabile di via Espinasse.

