Poretti al Bar Maino

Giorni pieni di interrogativi in centro storico a Magenta. Per alcuni momenti, molti cittadini, si sono chiesti perchè lo storico Bar Maino avesse cambiato nome. Cambio di proprietà? Nuova gestione? Per un’attività apprezzata e conosciuta da tutti non era una notizia da poco... poi il mistero è aumentato per la presenza del famoso attore Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo). L’attore, è stato poi spiegato, era lì per girare uno spot che ha richiesto la ‘rimodulazione’ della storica attività. Con la sua proverbiale umanità si è poi fermato a salutare i cittadini che hanno voluto salutarlo.

