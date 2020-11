Spesa e farmaci a casa: ci pensa la Croce Azzurra di Buscate. Le consegne saranno effettuate il martedì mattina e il venerdì pomeriggio previa richiesta telefonica allo 0331/802146.

Spesa e farmaci a casa: ci pensa la Croce Azzurra di Buscate. L'importante realtà del nostro territorio, infatti, da sempre in prima linea per stare vicina alla popolazione, è di nuovo in campo, per far fronte alla lunga e difficile emergenza Coronavirus. Le consegne a domicilio saranno, allora, effettuate il martedì mattina e il venerdì pomeriggio previa richiesta telefonica allo 0331/802146 (tra le 9 e le 10). Il servizio è gratuito.

