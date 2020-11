Da sottopasso a galleria

Il cambiamento di status che ha subito il sottopassaggio di via Mazzini ad Arluno porta con sé la necessità della giunta del sindaco Moreno Agolli di rinforzare l'illuminazione presente.

Era un sottopassaggio e ora è diventato una galleria. Non perché abbia cambiato forma o dimensione ma perché si è modificata la normativa che disciplina la materia. Il cambiamento di status che ha subito il sottopassaggio di via Mazzini ad Arluno porta con sé la necessità della giunta del sindaco Moreno Agolli di rinforzare l'illuminazione in esso presente. "La norma - specifica il primo cittadino - lo cataloga come galleria sia pure per pochi metri e quindi occorrerà compiere interventi sull'impianto illuminante cambiando le lampade". L'intervento comporta un esborso economico di 2480 euro. "Questa operazione - prosegue Agolli - è stata fatta per permettere alla società di gestione di intervenire sulla galleria portandola a norma". Il sindaco arlunese aggiunge, poi, che migliorie sugli impianti di illuminazione sono programmate anche "In altre zone del paese la cui illuminazione ci è stata evidenziata come insufficiente".

