Un decesso ma meno casi

Nella comunità buscatese sono 52 i cittadini positivi al tampone, mentre 61 quelli in quarantena con sintomi o in attesa di verifica. 7 i decessi di questa seconda ondata.

La parola d'ordine è "prudenza", perchè la situazione sta progressivamente migliorando ma è ancora lontana dall'essere circoscritta. Il trend della seconda ondata di coronavirus a Buscate fa ben sperare, con il numero dei contagi che progressivamente cala, esattamente in parallelo ai cittadini rimasti in quarantena.

Ma vi è un numero che rimane, e non si può ne si potrà dimenticare: 7. Come i decessi di questa seconda ondata di Covid-19.

Ma torniamo ai numeri: nella comunità buscatese sono 52 i cittadini positivi al tampone, mentre 61 quelli in quarantena con sintomi o in attesa di verifica.

"Seguiamo attentamente le norme - è il commento del sindaco Fabio Merlotti - Serve prudenza e se i numeri iniziano a far sperare non dobbiamo pensare di essere usciti da questa pandemia".

